René Strickler celebra la boda gay de su hijo ¡Míralos!

Tras conocerse los planes de matrimonio de su hijo, René fue consultado acerca de cómo lo apoyaba.

Durante una entrevista con TV Notas, el actor dijo: "No me importa a quién elija como pareja, solo que sea pleno y feliz. Lo apoyo completamente; toda su vida lo he amado y así seguirá siendo".

Agregó: "Estoy muy orgulloso de él y de su pareja, los quiero mucho y saben que cuentan conmigo para todo lo que necesiten".