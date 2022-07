Esto demuestra que la novia de Liam Hemsworth es lo opuesto a Miley Cyrus

Desde el comienzo de su relación, las comparaciones con la famosa ex de Liam no faltaron. Y varias fuentes hablaron al respecto. En abril de 2020, una fuente llegó incluso a asegurar a Entertainment Tonight que "Si bien la familia de Liam ha sido un gran apoyo desde la ruptura con Miley, fue Gabriella quien le hizo darse cuenta de que hay vida después de Miley. Gabriella es tranquila, discreta. Le encanta estar a solas con Liam y no busca la atención de los demás".