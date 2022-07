La conmovedora forma en que Stranger Things 4 manejó los sentimientos de Will por Mike

"Sí [pinté esto]. Quiero decir, El me pidió que lo hiciera. Ella lo encargó, básicamente", le dijo Will a Mike. "Quiero decir, ella me dijo qué dibujar. De todos modos, mi punto es, ¿ves cómo nos estás guiando aquí? Estás guiando a todo el grupo, inspirándonos. Eso es lo que haces".

Will señaló un escudo de armas que había pintado y dijo, "Es un corazón. Sé que está un poco en la nariz, pero eso es lo que mantiene unida a este equipo. Corazón".

Mientras continuaba explicando lo que Eleven siente por Mike, quedó claro que Will estaba hablando de sí mismo.