Fans argentinas de Harry Styles acampan 5 meses antes para su concierto

Desde luego, cuando el intérprete de As It Was hizo los anuncios generó una euforia colectiva.

Y podríamos quedarnos cortos con esa descripción ante lo que están haciendo algunas fans argentinas actualmente...

Medios del país suramericano han reseñado que varias chicas instalaron carpas cercas de la zona donde Harry dará sus dos conciertos en Buenos Aires.