Juan Osorio perdona a Pablo Montero como persona, no como actor

En declaraciones a la agencia Mezcalent dijo: "No tengo la menor idea ni la menor intención de trabajar con él. En la vida no puedes vivir con rencores. Pablo es una persona que merece tener una oportunidad en la relación humana; profesionalmente, no tengo la menor idea de trabajar con él".

Incluso, el productor comenta que aún mantiene buena relación con el cantante mexicano.