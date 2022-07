Pete Davidson niega haber salido con Olivia O’Brien

Durante el podcast BFF with Dave Portnoy, Josh Richards and Brianna Chickenfry, Dave Portnoy le preguntó a Olivia "qué estaba pasando" entre ella y Pete. Y después de que ella pareció sorprendida por su pregunta, Dave leyó un mensaje anónimo y no verificado que se envió a DeuxMoi (un sitio de chismes de celebridades).

"Sé de buena fuente que pete y phoebe son, de hecho, algo", decía la publicación de DeuxMoi. "Él terminó las cosas con una estrella pop/influencer de la lista B que había estado viendo antes por Phoebe".