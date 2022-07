Así fue el emotivo primer encuentro del príncipe Carlos y su nieta Lilibet

Chris Jackson - Pool/Getty Images, Photo by Misan Harriman, Copyright owned by Prince Harry and Meghan, The Duke and Duchess of Sussex ©2022

Además de conocer a sus familiares reales, Lili también celebró su primer cumpleaños durante su estadía. Harry y Meghan luego compartieron una foto de la pequeña para conmemorar el gran hito. La adorable imagen es la primera de Lili desde la tarjeta navideña de 2021 de la familia. Carlos y Camilla también compartieron un dulce mensaje para su nieta en celebración de su día especial, tuiteando, "¡Le deseamos a Lilibet un muy feliz primer cumpleaños hoy!"