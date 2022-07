Todo esto demuestra que los hijos de Shakira y Piqué son superdotados

En 2021, Shakira conversó con el diario The Sunday Post, y destacó su rol como madre: "El cambio más grande y profundo que he tenido es convertirme en madre, es el trabajo más difícil que he tenido que asumir y también lo más satisfactorio". Continuó: "Siento mucho consuelo en el abrazo de mis hijos, cuando los tengo a mi alrededor, físicamente, me besan y me dicen: 'Mamá, te amo'".

Surgió la pregunta: "¿les gusta la música o el fútbol?". Parece que le mayor de los Piqué-Mebarak ya lo tiene claro a su corta edad. Mira lo que dijo AQUÍ.