Cómo se sintió realmente Dakota Johnson al ser involucrada en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

En el clip, que no formaba parte de la evidencia, Depp parecía mostrarle su dedo lesionado a Johnson mientras promocionaban Black Mass en el Festival de Cine de Venecia de 2015. La atención hizo que Johnson temiera que la llamaran a testificar.

"Pensé, 'Por el amor de Dios, ¿por qué? ¿Por qué estoy involucrada en esto?'", le dijo a Vanity Fair. "No recuerdo eso en absoluto, pero por favor, sácame de esto. No dejes que esto vaya más lejos. ¿Te imaginas, oh, Dios mío, ¿si me llamaran al banquillo de los testigos?"