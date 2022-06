La opinión brutalmente honesta de Tim Allen sobre la nueva película Lightyear

Allen, de 69 años, agregó que cuando escuchó que estaban haciendo una película de live-action sobre Buzz Lightyear, pensó que era una película con "humanos reales, no algo animado".

"Realmente no hay Buzz de Toy Story sin Wood", continuó. "No estoy seguro de cuál es la idea, soy un tipo de trama. Parecería ser una gran historia de aventuras y, por lo que veo, no es una gran historia de aventuras. Es una historia maravillosa, simplemente no parece tener alguna conexión con el juguete. No tiene relación con Buzz".