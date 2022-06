Esta cantante reveló que también salió en secreto con Pete Davidson

Olivia O'Brien acaba de confirmar que ella y Pete Davidson alguna vez fueron más que amigos.

Durante el episodio del 29 de junio del podcast BFFs with Dave Portnoy, Josh Richards and Brianna Chickenfry, el presentador Dave Portnoy puso a Olivia en el banquillo al preguntarle "qué estaba pasando" entre ella y el ex integrante de Saturday Night Live.

"¿De dónde has oído eso?", preguntó Olivia. "¿Cómo escuchaste eso?"