Todas las indirectas entre Kunno y Rod Contreras

Cabe aclarar que muchos fans creen que el inicio de esta enemistad fue justamente que Rod usara una silueta parecida a la de Domelipa en su Roast Yourself. Cuando dice: "Que soy el juguete de todos mis relaciones/ Que me tratan mal aunque tenga buenas acciones/ No saben que esas eran todas mis intenciones/ Andan conmigo y se les suben los seguidores".