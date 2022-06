Cara Delevingne describe su apasionado beso con Selena Gomez en Only Murders in the Building

El Arconia está llena de secretos, pero Cara Delevingne, quien interpreta a la misteriosa Alicia en la segunda temporada de Only Murders in the Building, no tiene ningún problema en confesar cómo fue trabajar en la amada serie de Hulu.

Cara hizo exactamente eso durante el episodio del 28 de junio de la serie web de E! While You Were Streaming, y explicó que unirse a la comedia de true-crime era emocionante en sí mismo, pero poder protagonizar junto a su mejor amiga Selena Gomez, quien interpreta a la protagonista Mabel… bueno, eso fue enorme.