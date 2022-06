Meghan Markle estalla contra la demanda por difamación de su media hermana Samantha

Getty Images; Splash News

Durante la reunión, también se refirió al libro de Samantha titulado The Diary of Princess Pushy's Sister: A Memoir, Part One.

"No me siento cómoda hablando de personas que realmente no conozco", dijo Meghan a Oprah. "Crecí como hija única, lo que saben todos los que crecieron a mi alrededor, y deseaba tener hermanos. Me hubiera encantado tener hermanos".

Meghan luego afirmó que Samantha cambió su nombre de nuevo a Markle solo después de que Meghan comenzó a salir con Harry, y señaló, "Creo que eso dice suficiente".