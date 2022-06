Winona Ryder reflexiona sobre el impacto de su ruptura con Johnny Depp

En ese momento, ella protagonizaba el drama The House of Spirits. "Recuerdo, estaba interpretando a este personaje que termina siendo torturado en una prisión chilena", detalló. "Miraría estos moretones y cortes falsos en mi cara, y lucharía por verme a mí misma como esta niña. '¿Tratarías a esta chica como te estás tratando a ti misma?' Recuerdo mirarme y decir, 'Esto es lo que me estoy haciendo por dentro'. Porque simplemente no me estaba cuidando".

"Nunca he hablado de eso", continuó la actriz de 50 años. "Hay una parte de mí que es muy privada. Tengo un lugar en mi corazón para esos días. Pero para alguien más joven que creció con las redes sociales, es difícil de describir".