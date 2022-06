Montserrat Oliver confiesa que salir del clóset fue lo peor

- "Reto 4 elementos" es todo un reto, ¿no? Es un desgaste físico y adelgazas, ¿no?

Claro, adelgazo. Adelgazo porque uno, no me gusta comer cuando estoy trabajando porque ya que como me da flojera y me da sueño y no quiero porque necesito estar activa todo el día; pero también es tanto el calor que no te da hambre de muchas cosas.

"De hecho, como puro ceviche cuando estoy grabando 'Reto 4 Elementos', porque es lo único que se me antoja, o ensaladas o cosas así; y luego como me ponen unos 'outfits' que se me ve la panza, pues menos quiero comer, ¿verdad?".