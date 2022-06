La reacción de Jodie Sweetin tras ser agredida por la policía en una protesta pro-aborto

"Estaba caminando y uno de los oficiales simplemente me arrebató el bolso y me tiró hacia adelante", recordó, insistiendo en que no resultó herida, gracias a la ayuda de sus amigos. "Nos ocupamos de la situación. No usamos eso como una excusa para hacer nada más, continuamos nuestra marcha y estuvimos allí probablemente otras cuatro o cinco horas marchando hacia el centro".

Jodie agregó que no planea presentar cargos. Y si bien el video puede ser impactante de ver, la actriz de Full House quiere que las personas redirijan su enojo o preocupaciones al problema en cuestión. "Sobre todo, quiero seguir sin hacer esto sobre mí", dijo, "y continuar volviendo a centrar la atención en los derechos de las mujeres y también en la brutalidad policial. Si las personas están perturbadas por lo que vieron, déjenme decirles, yo he pasado mucho tiempo protestando en las calles y ese es un incidente menor de brutalidad policial".