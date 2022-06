La verdad detrás del supuesto regreso millonario de Johnny Depp a Piratas del Caribe

Pero antes de que los fanáticos de Depp se emocionen demasiado, un representante del actor le dijo a NBC News, "Esto es inventado".

Depp interpretó al Capitán Jack Sparrow en las cinco películas, la última de las cuales fue la película de 2017 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

En mayo, se le preguntó al productor de Piratas, Jerry Bruckheimer, que ahora está trabajando en dos películas más, si Depp regresaría para proyectos futuros. "No en este momento", le dijo a The Sunday Times. "El futuro aún está por decidirse".