Repasa las fotos más impactantes de Khloé Kardashian en bikini

Cuando no está con su famosa familia, yendo a una alfombra roja o compartiendo lindas fotos de los niños Kar-Jenner, Khloé hace que los amantes de la moda de todo el mundo sientan envidia por su elegante colección de trajes de baño. La madre de True Thompson, de 4 años, a quien comparte con su ex Tristan Thompson, siempre comparte sus últimos looks en las redes sociales, y muchos de sus trajes más lindos provienen de su propia línea de ropa de tallas inclusivas, Good American.