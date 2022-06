¿Por qué Christian Nodal rompió en llanto en pleno concierto?

Confesó que antes de salir al escenario tenía miedo de que el público de ese país estuviera enojado con él. "A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música".

Agregó Nodal: "Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años... La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme".

Míralo en el video de arriba.