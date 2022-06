Taylor Swift, Sophia Bush y más estrellas reaccionan a la prohibición del aborto en Estados Unidos

David Crane/MediaNews Group/Los Angeles Daily News via Getty Images

Michelle Obama: "Estoy desconsolada hoy. Estoy desconsolada por las personas de este país que acaban de perder el derecho fundamental a tomar decisiones informadas sobre sus propios cuerpos. Estoy desconsolada porque ahora podemos estar destinados a aprender las dolorosas lecciones de un tiempo pasado. Roe se convirtió en ley del país, una época en la que las mujeres corrían el riesgo de perder la vida al hacerse abortos ilegales, una época en la que el gobierno les negaba a las mujeres el control sobre sus funciones reproductivas, las obligaba a seguir adelante con embarazos que no querían y luego las abandonaba una vez que nacían sus bebés, eso es lo que vivieron nuestras madres y abuelas y bisabuelas, y ahora aquí estamos de nuevo... Este momento es difícil, pero nuestra historia no termina aquí: Puede que no sienta que podemos hacer mucho en este momento, pero podemos. Y debemos".

Taylor Swift: "Estoy absolutamente aterrorizada de que aquí es donde estamos, que después de tantas décadas de personas luchando por los derechos de las mujeres a sus propios cuerpos, la decisión de hoy nos ha despojado de eso".