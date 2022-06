La presión que sentía Brooklyn Beckham por tratar de complacer a los demás con su carrera

Y aunque la estrella de Transformers: Age of Extinction ahora vive en las nubes con Brooklyn, a quien describe como su "mejor amigo", ese no siempre ha sido el caso. Según Nicola, ellos "no se llevaban bien" después de conocerse por primera vez a través de uno de sus hermanos hace casi cinco años.

"Simplemente no hicimos clic", recordó. "Yo tenía novio, él tenía novia".