Fernanda Castillo celebra que su hijo superó una condición severa que le afectaba el habla

En febrero de este años dijo al programa Sale el Sol: "Resulté mejor mamá de lo que me hubiera imaginado". ¿Para cuándo el hermanito?, dijo: "No, por el momento me gusta dormir, ya regresé a dormir un poquito y ahí nos vamos a quedar".

Esta semana, Fernanda llevó a Instagram una buena noticia relacionada a su hijo: "Hoy Liam se gradúa de su terapia en FUNema y su ayuda ha sido determinante para que él haya podido superar todas las dificultades después de tener una condición severa de frenillo lingual".