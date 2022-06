Kit Harington revivirá nuevamente a Jon Snow

Hbo/Kobal/Shutterstock

Pero el autor le advirtió a los fanáticos que no se hagan ilusiones con Snow, así como con The Hedge Knight, The Sea Snake y Ten Thousand Ships, que fueron previamente confirmados por HBO. "Tengan en cuenta: todavía no se ha dado luz verde a nada, y no hay garantía de cuándo o si será... sobre ninguno de estos programas", explicó Martin. "La probabilidad de que las cuatro series salgan al aire... bueno, me encantaría, pero no es así como suele funcionar".

Sin embargo, si HBO ordena los shows, no esperes una reunión completa del elenco. Clarke le dijo a la BBC que terminó con el mundo de Westeros, mientras que Maisie Williams dijo recientemente que quiere experimentar Game of Thrones como espectadora.

Y Williams tendrá la oportunidad de hacer precisamente eso cuando la próxima serie de precuelas House of the Dragon se estrene el 21 de agosto en HBO.