Khloé Kardashian revela la mejor forma de coquetear con ella

"Puedo saber cuándo se ha puesto algo de audio, si necesitan como, volver a grabar el audio o, como si, una llamada telefónica es falsa", dijo en Hot Ones. "Y no es que esas cosas no sucedieran, pero a veces no captaron el audio o a veces los micrófonos se apagaron. Así que entiendo que mucho de eso podría ser realmente como era, pero es posible que tengan que rehacer algo o poner transiciones a las cosas".

Khloé continuó, "Las cuentas de los fans encontrarán... como, un problema de edición. Podría ser muy pequeño, pero estoy muy consciente de esas cosas y tiendo a notar todas esas cosas".