Shannon Purser de Stranger Things dice que los “actores gordos” no tienen muchas oportunidades

Shannon Purser habla sobre las dificultades que enfrentan los actores de figura más rellena.

La actriz, que interpretó a Barb en la primera temporada de Stranger Things, abordó la necesidad de representación en pantalla el 19 de junio. "No están contratando actores gordos para personajes gordos icónicos porque quieren una estrella de renombre", tuiteó Shannon. "Casi no hay grandes estrellas gordas porque a los actores gordos no se les permite la movilidad ascendente".