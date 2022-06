Justin Timberlake se "disculpa" por su raro video bailando que se viralizó recientemente

Míralo en el video de arriba.

El 18 de junio, Justin subió al escenario como parte del festival de música Something in the Water en la capital estadounidense vistiendo una camisa de manga corta con botones, pantalones casuales de color caqui y tenis naranjas. Durante su actuación, el ex miembro de 'NSYNC intentó sacar algunos movimientos de baile al estilo Beat Ya Feet, que han sido populares en el área de D.C. durante más de 20 años...