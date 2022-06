Kendall Jenner y Devin Booker terminaron después de 2 años juntos

¿En cuanto a su relación más allá de ese primer año?

En marzo de 2022, Devin reflexionó sobre su romance público después de que le preguntaran si era "difícil ser el centro de atención" en su vida privada.

"Yo no diría difícil", le dijo Devin al Wall Street Journal. "Honestamente, estoy disfrutando la vida al máximo, y eso salió de mi lengua tan fácilmente porque no siempre fue así, pero siento que estoy en un buen lugar en este momento. Amo a mi familia, amo la gente que me rodea, y me encanta el impacto que puedo tener en este mundo".