Elliot Page revela cómo su transición mejoró “drásticamente” su vida

Elliot Page se siente mejor que nunca.

Casi dos años después de declararse transgénero, la estrella de Umbrella Academy compartió cómo su vida ha mejorado "drásticamente".

"Pienso en los momentos de mi vida en los que me sentí más incómodo, en los que más mal me sentí, son los momentos en los que más me enojé y fui más desagradable conmigo mismo o más moralista o todas esas cosas", dijo en el episodio del 21 de junio de Late Night with Seth Meyers. "Ha mejorado mi vida drásticamente. Espero que las personas que tienen un problema conmigo puedan tratar de escuchar eso y aceptarlo en algún nivel".