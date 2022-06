Brad Pitt dice que pasó años con depresión

El alcohol no es lo único que Pitt eliminó de su vida. Después de intentar inicialmente minimizar la cantidad de cigarrillos que fumaba en un día, Pitt finalmente lo dejó por completo durante la pandemia de COVID-19.

"No tengo la capacidad de hacer solo uno o dos al día", le dijo a GQ. "No está en mi maquillaje. Estoy de lleno. Y voy a conducir hasta el suelo. He perdido mis privilegios".