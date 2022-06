¡Regé-Jean Page aborda los rumores de su regreso a Bridgerton!

Regé-Jean, quien interpretó a Simon Basset, fue visto junto a Jonathan, quien aún le da vida a Anthony.

Sin embargo, dejó claro que están unidos en la vida real, pero no Bridgerton.

"Los chicos están de vuelta en la ciudad", escribió el 21 de junio junto a una foto de él y su ex coprotagonista. "(No, no voy a volver al programa por cierto, los periódicos lo inventaron). Pero tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol".