La imperdible reacción de Kim Kardashian cuando Saint y Psalm interrumpieron su entrevista

"Ella rapea, canta. Le encanta", dijo Kim sobre North. Refiriéndose a la exitosa canción de Encanto, Kim reveló, "Ella sabe 'We Don't Talk About Bruno' en ocho idiomas. Entonces, estaba en el Met y vi a Lin [Manuel Miranda, compositor] y dije, 'Yo te amo y te odio. No puedo escuchar esta canción una vez más en mi casa'".

Pero North no es la único con algunas habilidades serias para el canto. "Mi hija menor, Chi-Chi [Chicago West], acaba de tener una actuación", dijo Kim. "Y la maestra nos dijo que cuando volvió [al escenario] después de la actuación, dijo, '¿Puedo salir y hacerlo de nuevo? Me encantó que todos me aplaudieran'".