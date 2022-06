Cómo la temporada 2 de The Kardashian mostrará la demanda de difamación de Blac Chyna

Hulu/Getty Images

Mientras que spin-offs como Kourtney and Kim Take New York y Kourtney and Khloe Take Miami fueron sellos distintivos de la carrera familiar en Keeping up With the Kardashians, Jenner insistió en que ya no es tan fácil.

"A menos que solo hagamos The Kardashians Take Palm Springs, hay muchas partes móviles cuando viajamos en estos días debido a los niños", dijo. "Es demasiado mudar a toda una familia a otra ciudad y realmente aprovecharla al máximo".

Para que conste, absolutamente veríamos cada episodio de The Kardashians Take Palm Springs.

Lo que sí sabemos sobre la segunda temporada es que se presentará la boda italiana de Kourtney Kardashian y Travis Barker.

"Tendrán que sintonizar. Lo estamos cubriendo", dijo King. "Va a ser increíble. Eso lo sé".

La primera temporada de The Kardashians está disponible actualmente.