El impactante tráiler de Stranger Things 4, Volumen 2 advierte un final épico

Un personaje principal podría morir

Según Ross Duffer, los fanáticos deberían estar preocupados porque su personaje favorito se dirija al volumen dos. "Me preocuparía que los personajes entraran en el Volumen 2, seguro", dijo a Variety. "Espero que ese sea el sentido, porque es una temporada más oscura y los niños ya no son niños. Así que todos están en peligro. Y hay una especie de sentimiento siniestro de que las cosas podrían no ir bien. Si es así o no, tendrás que verlo".