Khloé Kardashian está saliendo con un inversionista después de su ruptura con Tristan Thompson

En diciembre, Maralee Nichols presentó una demanda de paternidad contra Tristan, alegando que él era el padre de su bebé, Theo. Al mes siguiente, la estrella de los Chicago Bulls se disculpó con Khloé luego de que los resultados de paternidad demostraran que él era el padre del recién nacido.

"Khloé, no te mereces esto", escribió en su historia de Instagram el 3 de enero. "No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo".