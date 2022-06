Iman Shumpert, ex compañero de Tristan Thompson, recuerda el drama del atleta y Khloé Kardashian

Getty Images

Tristan y Khloé continúan siendo padres de su hija True Thompson, de 4 años. Y aunque la pareja se reunió recientemente para el fin de semana del Día del Padre, Khloé dejó en claro que está soltera.

"No veo un alma", escribió en Instagram el 18 de junio. "Estoy feliz de concentrarme en mi hija y en mí por un tiempo".

En cuanto a Iman, quien ganó Dancing With the Stars en noviembre de 2021, él sigue felizmente casado con Teyana Taylor. Cuando se le pidió que compartiera la cualidad más sexy de su esposa, Iman no dudó.