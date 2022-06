Adamari López nos revela si le molesta que Toni Costa hable de ella en La Casa de los Famosos

Además de compartir todos sus planes para estas fechas junto con su hija Alaia, la presentadora confiesa si le molesta que su ex, Toni Costa, hable de ella ahora que el bailarín está participando en el reality de "La Casa de los Famosos" (Telemundo).

"Tengo muchos planes. La semana que viene me voy a Puerto Rico, están los "Premios Tu Música Urbana", y ahí vamos a estar en Puerto Rico. Me voy a llevar a Alaia también y me voy a quedar un diíta más después de que se acabe el show para poder pasar con familia".