No creerás lo grande que está el hijo menor de Ricky Martin y Jwan Yosef

Ha pasado un tiempo desde que vimos al pequeño públicamente, y con la actualización de este fin de semana solo podemos decir ¡está inmenso!, míralo en el video de arriba.

No sabemos cuántos hijos más desea tener Ricky Martin pero sí que anhela con todo su corazón tener una familia grande: "Alguna gente cree que estoy loco, pero me encantan las familias grandes y tengo un par de embriones esperando. No sé... eso es todo lo que puedo decir ahora mismo", contó en 2020 a Entertainment Tonight.