Descubre cómo John Stamos, Justin Bieber y otras estrellas celebran el Día del Padre 2022

Lara y Bob Saget

La hija mediana de Bob Saget, Lara, rindió homenaje a su "mejor amigo" en el primer Día del Padre desde el fallecimiento del actor en enero.

"Llevaba su corazón. No lo ocultaba, no le tenía miedo al amor. Mi papá simplemente quería compartir risas y amor con este mundo", escribió en Instagram. "Mi papá me enseñó que no importa lo que la vida depare, cuán difícil, cuán doloroso, cuán aparentemente imposible", continuó. "Eso no detiene ese amor. Él eligió el amor, siempre".

Ella agregó: "Me comprometo a hacer lo mismo".