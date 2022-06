Tyler Sander, actor de 9-1-1: Lone Star, murió a los 18 años

A lo largo de su carrera, Sanders protagonizó Just Add Magic: Mystery City de 2019 a 2020, lo que le valió una nominación al Daytime Emmy. También apareció en The Rookie del 2018 y en un episodio de Fear the Walking Dead en el 2017.

Más recientemente, interpretó a Brian en un episodio del 2022 de 9-1-1: Lone Star de FOX. Antes de su debut, usó su Instagram para compartir imágenes detrás de escena de sus días en el set, incluida una dulce selfie con el miembro del elenco Rob Lowe. "¡La pasé muy bien trabajando en 9-1-1 lone star!", escribió el 20 de abril. "Si no lo viste en vivo en Fox, ¡el episodio 3.14 'control impulsivo' ya está disponible en Hulu!"