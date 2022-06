Mira cómo Kim Kardashian acusa a Pete Davidson de burlarse de ella en medio de sus vacaciones

"¡¿No puedo descifrar si se está burlando de mí?!", escribió Kim en Instagram Stories mientras mostraba videos de Pete tratando de obtener la foto perfecta para Instagram. "Oh, se está burlando de mí. Me está dejando sufrir en este punto".

Mientras la estrella de Keeping Up With the Kardashians pedía direcciones mientras intentaba posar en una tabla de remo, se escuchó a Pete riéndose a carcajadas. Pero resulta que el ex integrante de Saturday Night Live recibió excelentes críticas por su trabajo.