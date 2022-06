Olimpia de Mi Gorda Bella habla del sufrimiento por los cambios estéticos en su cara

Hilda reconoció lo dolorosos que le resultan los comentarios, críticas y burlas que recibe en redes sociales

"Una vez publiqué algo y el ataque fue tan brutal que me dolió mucho porque yo ya sabía lo que era lo que había pasado conmigo y el daño que me había ocasionado, mi rostro había cambiado con los biopolímeros. Y yo le decía a la gente, 'créeme que tú no me vas a hacer más daño del que yo ya me he hecho"