Rafael Nadal confirma que espera su primer bebé con su esposa Mery “Xisca” Perelló

Aunque el jugador de 36 años, que se casó con Perelló en octubre de 2019, tiende a mantener en privado su vida fuera de la cancha, le dijo a los periodistas, "No sé qué cambiará en mi vida porque no tengo experiencia [con la paternidad], pero no creo que cambie mi vida profesional".

De hecho, Nadal confirmó en la misma rueda de prensa de Mallorca que planea jugar en el próximo Campeonato de Wimbledon 2022 a finales de este mes. Este será su primera aparición en el torneo en tres años.