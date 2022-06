Selena Gomez explica por qué está "avergonzada" de la portada sexualizada de su álbum

"De hecho, hice la portada de un álbum y estaba realmente avergonzada después de hacerlo", dijo en el video, publicado el 16 de junio. "Tuve que superar esos sentimientos porque me di cuenta de que estaba conectado a algo más profundo que estaba pasando. Y fue una elección que no necesariamente me hizo feliz, pero creo que hice lo mejor que pude, al menos trato de ser yo misma".

Como dijo la fundadora de Rare Beauty, fue una decisión que no se alineó naturalmente. "No soy una persona demasiado sexual", explicó. "A veces me gusta sentirme sexy, pero eso no significa que sea para otra persona. Puede ser para mí".