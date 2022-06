La gran pérdida de Piqué luego del anuncio de su separación de Shakira

Es mucho lo que se ha hablado sobre los ahora ex novios en los últimos días, pero según MARCA, mientras Shakira disfruta las mieles de sus éxitos musicales y su nuevo show en NBC Dancing With Myself, Piqué ha sufrido algunas pérdidas importantes.

Y es que, de acuerdo con el medio, el atleta ha perdido unos 5 millones de seguidores en Instagram, y especifican que las bajas se han registrado en 1 millón de followers menos al día. Por el contrario, la artista de "Waka Waka" ha ganado unos 300.000 usuarios diarios.