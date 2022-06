Ripley's habla sobre las especulaciones de que Kim Kardashian dañó el vestido de Marilyn Monroe

John Shearer/Getty Images

Desde la Met Gala de este año, el vestido se ha exhibido en la ubicación de Hollywood de Ripley's Believe It or Not!, donde se tomaron las imágenes ahora virales de sus costuras tiradas.

Anteriormente, la fundadora de SKIMS compartió que luchó por ponerse el vestido y perdió 7 kilos en tres semanas para lograrlo. "Siempre pensé que [Marilyn] tenía muchas curvas. Me imaginé que podría ser más pequeña en algunos lugares donde ella era más grande y más grande en lugares donde ella era más pequeña", le dijo a Vogue. "Entonces, cuando no me quedó bien, quería llorar porque no se puede alterar en absoluto".