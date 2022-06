Un jurado del caso Amber Heard-Johnny Depp explicó por qué la actriz los incomodó en el juicio

En cuanto a los daños otorgados a ambas partes, el jurado dijo que "no se les dio ninguna orientación sobre la cantidad de dinero que se les otorgó a ambas estrellas", y agregó que "cada miembro del jurado arrojó un número que pensó que era justo". Tras el veredicto, se le preguntó a la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, si la actriz podría pagar la sentencia multimillonaria, a lo que ella respondió, "Oh, no, absolutamente no".

En una entrevista con NBC News que se transmitió el 13 de junio, Heard le dijo a Savannah Guthrie que no "culpa" al jurado por el resultado. "En realidad lo entiendo", dijo, y agregó que su ex es un "personaje querido y la gente siente que lo conoce".

Tras el veredicto, Depp se pronunció en apoyo de la decisión y agradeció a los fanáticos por su "apoyo colosal". La abogada de Heard señaló anteriormente que la actriz planea apelar.