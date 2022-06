Maisie Williams pensaba que Arya Stark era queer hasta que llegó el final de Game of Thrones

En los últimos meses, Maisie no ha rehuido ser honesta sobre su experiencia en Game of Thrones.

Maisie, que tenía 15 años cuando comenzó el programa y 22 cuando terminó, dijo que madurar mientras interpretaba a Arya fue una experiencia difícil.

"Creo que cuando comencé a convertirme en mujer", le dijo a GQ UK en abril, "me molestaba Arya porque no podía expresar en quién me estaba convirtiendo. Luego también me molestaba mi cuerpo porque no estaba alineado con la parte que el mundo celebraba".

Cuando le preguntaron qué parte de Game of Thrones extrañaba más, dijo, "¿Puedo decir nada?"