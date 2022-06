El actor de Riverdale, Ryan Grantham, presuntamente conspiró para matar al primer ministro Justin Trudeau

Getty Images

En su sentencia el 15 de junio, Grantham leyó una declaración ante el tribunal y señaló que "lo siente".

"No puedo explicar o justificar mis acciones. No tengo excusa", dijo Grantham. "Me duele pensar en lo mucho que he desperdiciado mi vida". Y añadió, "Frente a algo tan horrible, decir lo siento parece tan inútil. Pero desde cada fibra de mi ser, lo siento".

Su abogado, Chris Johnson, dijo que la enfermedad mental influyó en las elecciones de Grantham.

"En el momento de la ofensa, este asesinato no se hizo por odio o animosidad", dijo Johnson, "se hizo en el pensamiento desordenado del Sr. Grantham, para evitar que su madre viera lo que pensaba que estaba a punto de hacer".