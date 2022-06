Pete Davidson hizo su esperado debut en The Kardashians

Instagram

En un confesionario, Kim habló sobre por qué se mostró reacia a compartir detalles sobre su relación con Pete ante la cámara.

"Siento que realmente quería asegurarme y no decir 'Oh, Dios mío, conocí a alguien y me estoy divirtiendo' y luego simplemente comencé a hablar de eso en un programa", reveló. "Entonces, si no estuviéramos hablando meses después, sería una idiota. O una p*ta, cualquiera de las dos".

Primero recibimos una llamada telefónica, luego recibimos un comentario detrás de la cámara: ¡tal vez podamos ver la cara de Pete en la segunda temporada!